Белка выбежала на поле во время матча ЦСКА со «Спартаком»

Во время встречи ЦСКА со «Спартаком» в рамках 25-го тура РПЛ на поле появился неожиданный гость. Во время игры туда выбежала белка, которая стала бегать вдоль рекламных щитов.

Белка появилась на седьмой минуте встречи между клубами, которая проходит в ВЭБ Арене в Москве. Судя по всему, зверек случайно забежал на территорию стадиона из парка, который расположен неподалеку.

Белка пробежала вдоль рекламных баннеров и покинула поле — спортсменам даже не пришлось прерывать игру. Вскоре стало понятно, что ее видели еще до начала встречи в подсобных помещениях. Сотрудники пытались поймать зверька, но не смогли.

РИА «Новости» сообщили, что клуб ЦСКА, который является хозяином встречи, могут оштрафовать за появление белки на стадионе. Одна из статей дисциплинарного регламента Российского футбольного союза предусматривает наказание за появление на поле животных. Речь идет о пяти тысячах рублей.

Матч еще продолжается — пока ЦСКА ведут со счетом 1:0. Игрок «Спартака» Роман Зобнин на 76-й минуте встречи получил красную карточку.