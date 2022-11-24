Спорт 24 ноября 2022, 00:58 Бельгия обыграла Канаду на чемпионате мира в Катаре Сборная Канады проиграла Бельгии в своем первом с 1986 года матче на ЧМ-2022 в Катаре

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Сборная Бельгии одержала победу над командой Канады со счетом 1:0 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Сборная Канады проиграла сопернику в своем первом матче с 1986 года.

Встреча состоялась в среду на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне. Нападающий Миши Батшуайи забил единственный мяч на 44-й минуте. На 11-й минуте у защитника сборной Канады Альфонсо Дэвис не получилось реализовать пенальти.

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Сборные Бельгии и Канады выступают в группе F. В следующем туре, который состоится 27 ноября бельгийцам предстоит сыграть с командой Марокко. А канадцы в этот же день выйдут на поле с хорватами.

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Канада сыграла в своем первом матче на чемпионате мира с 1986 года. На том турнире в Мексике канадцы заняли последнее место в группе с командами СССР, Франции и Венгрии.

В минувшую среду команда Японии обыграла сборную Германию со счетом 2:1. Изначально лидерами были немцы, благодаря выступающему за «Манчестер Юнайтед» полузащитнику Илкаю Гюндоган. Он забил гол в ворота соперника на 33-й минуте с пенальти. Во втором матче сборная Германии будет играть с испанцами.