Спорт 11 августа 2023, 13:25 Бельгиец Эден Азар получил предложение от клубов Саудовской Аравии и Бразилии

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Бельгийский полузащитник Эден Азар получил предложение от клубов из Саудовской Аравии и Бразилии. Об этом сообщил AP со ссылкой на инсайдера.

Трансфером игрока также интересуется руководство «Ванкувера», написал сайт kp.ru.

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Эден Азар провел 76 матчей за «Реал», забил семь голов и сделал 12 голевых передач. Спортсмен дважды выигрывал Суперкубок Испании, а также становился победителем Лиги чемпионов 2021/2022.