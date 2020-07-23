Беленов стал лучшим вратарем РПЛ в сезоне 2019/20

В премьер лиге отметили, что 33-летний футболист не пропустил мяч в свои ворота в 13 играх. Столько же игр отстояли вратарь «Рубина» Юрий Дюпин и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев. Однако они отыграли больше игровых минут — голкиперы участвовали во всех 30 матчах, в то время как Беленов принял участие в 26.

В топ-5 лучших голкиперов вошли вратарь петербургской команды «Зенит» Андрей Лунев, Матвей Сафонов из «Краснодара» и Александр Максименко из «Спартака». На из счету по девять матчей без пропущенных мячей.

Ранее РПЛ назвала самых результативных игроков. Ими оказались футболисты из «Зенита» Артем Дзюба и Сердар Азмун.