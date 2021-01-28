Бегун Шубенков назвал наглой клеветой слухи об употреблении фуросемида

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков назвал «наглой клеветой» сообщения СМИ. Издания написали, что спортсмен нарушил допинговые правила, употребляя фуросемид, и получил положительный результат допинг-теста.

Опровержение слухам Шубенков написал в своем Instagram. Он отметил, что «воистину проснулся знаменитым», и уточнил, что за всю свою спортивную карьеру никогда не использовал «запрещенку» для подготовки и никого не обманывал.

«Вся информация про то, что я употреблял фуросемид и что его обнаружили в пробе, — это наглая клевета, выдуманная безымянным „источником“. Такого никогда не было. А новостные ленты бросились задорно репостить вброс, не проверяя, откуда он взялся. Что ж, бывает… Проехали», — написал он.

Спортсмен также добавил, что не раз высказывал свое отношение к допинговым жуликам — и с тех пор оно ничуть не изменилось. Однако он подтвердил, что действительно получил письмо от AIU — только в нем не было ни слова про фуросемид. Шубенков отказался раскрывать детали конфиденциального сообщения из юридических соображений.

При этом он уточнил, что его не подвергли никаким ограничениям и он продолжит тренироваться в обычном режиме. Также спортсмен поблагодарил всех, кто не поверил слухам.