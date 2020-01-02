Бегун из Уганды расслабился за секунду до финиша и проиграл

Девятнадцатилетний бегун из Уганды Джейкоб Киплимо слишком рано обрадовался своей победе на дистанции 15 километров. В последний момент его обошел кениец Кибивотт Канди.

Традиционный предновогодний забег проходил в бразильском Сан-Паулу 31 декабря.

За пару метров о финиша Киплимо поднял руки, приготовившись праздновать победу. В это время его конкурент сделал рывок и первым пересек финишную черту. При этом он установил рекорд для забега в Сан-Паулу: 42 минуты 59 секунд.

Джейкоб Киплимо — серебряный призер чемпионата мира в беге по пересеченной местности. До этого он дважды выигрывал юниорские чемпионаты мира.

В этот же день в забеге среди женщин победу одержала кенийка Бригид Косгей. Она преодолела дистанцию за 48 минут 54 секунды, став третьей женщиной, проьежавшей эту дистанцию менее чем за 50 минут.

Забег в Сан-Паулу проводится с 1924 года. В этот раз в нем приняли участие более 35 тысяч человек.