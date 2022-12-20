20 декабря 2022, 22:34
«Баварию» заинтересовал вратарь «Астон Виллы» Мартинес
Руководство мюнхенской «Баварии» планирует купить вратаря, который заменил бы Мануэля Нойера. Голкипер сломал ногу во время отпуска. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на иностранные СМИ.
В качестве замены Нойеру «Бавария» рассматривает кандидатуру аргентинца Эмильяно Мартинеса, который играет за английскую «Астон Виллу».
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По данным издания, мюнхенский клуб хочет в ближайшем будущем сделать официальное предложение по покупке игрока.
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Отмечается, что Мартинеса признали лучшим вратарем на чемпионате мира, который прошел в Катаре.
Футбол
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