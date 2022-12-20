Спорт 20 декабря 2022, 22:34 «Баварию» заинтересовал вратарь «Астон Виллы» Мартинес

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Руководство мюнхенской «Баварии» планирует купить вратаря, который заменил бы Мануэля Нойера. Голкипер сломал ногу во время отпуска. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на иностранные СМИ.

В качестве замены Нойеру «Бавария» рассматривает кандидатуру аргентинца Эмильяно Мартинеса, который играет за английскую «Астон Виллу».

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По данным издания, мюнхенский клуб хочет в ближайшем будущем сделать официальное предложение по покупке игрока.

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Отмечается, что Мартинеса признали лучшим вратарем на чемпионате мира, который прошел в Катаре.