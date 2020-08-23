«Бавария» выиграла Лигу чемпионов

Немецкая «Бавария» обыграла французский «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов. Матч закончился со счетом 1:0. Немецкий клуб выиграл все матчи в этом розыгрыше еврокубка.

Первый тайм матча завершился без голов. Единственный гол в этой встрече забил вингер «Баварии» Кингсли Коман. На 59-й минуте матча он головой замкнул подачу защитника Йозуа Киммиха.

Эта победа в Лиге чемпионов для «Баварии» стала шестой в истории. По этому показателю немецкий клуб сравнялся с английским «Ливерпулем», который также завоевывал этот трофей шесть раз. Больше побед в Лиге чемпионов только у итальянского «Милана»(7) и испанского клуба «Реал Мадрид»(13).

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски не забил в финале, но стал лучшим бомбардиром турнира. В этом розыгрыше Лиги чемпионов он наколотил 15 голов и сделал шесть голевых передач.

В последний раз «Бавария» выигрывала Лигу чемпионов в 2013 году. Помимо еврокубка, немецкий клуб в этом году выиграл чемпионат Германии и Кубок Германии.