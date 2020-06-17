    17 июня 2020, 00:49

    «Бавария» вновь стала чемпионом Германии по футболу

    Анастасия Кукова

    Мюнхенский клуб «Бавария» досрочно за два тура до окончания первенства обыграл бременский «Вердер» со счетом 1:0 и обеспечил себе титул чемпиона Германии по футболу. Единственный гол в финальном матче забил Роберт Левандовски. Команда на соревнованиях одержала семь побед подряд.
    «Бавария» вновь стала чемпионом Германии по футболу

    Как сообщил ТАСС, «Бавария» набрала 76 очков по итогам 32 матчей. Она соперничала с дортмундской «Боруссией», получившей 66 очков. Мюнхенский футболисты становились чемпионами страны в общей сложности 30 раз. Они выиграли 19 Кубков Германии и семь Суперкубков, пять раз становились лучшими в Лиге чемпионов.

    В этом сезоне форвард «Баварии» Роберт Левандовски в 29 матчах забил 31 матч и возглавил таблицу бомбардиров.

    Клуб продолжит выступление в приостановленнной было из-за пандемии коронавируса Лиге Чемпионов, и вышла в финал Кубка Германии, сообщает РИА «Новости».

    Нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси в конце мая заявил, что футбол и жизнь после завершения пандемии COVID-19 уже не будут прежними.