«Бавария» вновь стала чемпионом Германии по футболу

Мюнхенский клуб «Бавария» досрочно за два тура до окончания первенства обыграл бременский «Вердер» со счетом 1:0 и обеспечил себе титул чемпиона Германии по футболу. Единственный гол в финальном матче забил Роберт Левандовски. Команда на соревнованиях одержала семь побед подряд.

Как сообщил ТАСС, «Бавария» набрала 76 очков по итогам 32 матчей. Она соперничала с дортмундской «Боруссией», получившей 66 очков. Мюнхенский футболисты становились чемпионами страны в общей сложности 30 раз. Они выиграли 19 Кубков Германии и семь Суперкубков, пять раз становились лучшими в Лиге чемпионов.

В этом сезоне форвард «Баварии» Роберт Левандовски в 29 матчах забил 31 матч и возглавил таблицу бомбардиров.

Клуб продолжит выступление в приостановленнной было из-за пандемии коронавируса Лиге Чемпионов, и вышла в финал Кубка Германии, сообщает РИА «Новости».

Нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси в конце мая заявил, что футбол и жизнь после завершения пандемии COVID-19 уже не будут прежними.