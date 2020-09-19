«Бавария» разгромила «Шальке» со счетом 8:0 в первом туре чемпионата Германии по футболу

Футбольный клуб из Мюнхена «Бавария» нанесла разгромное поражение гельзенкирхенскому «Шальке-04» в матче первого тура Бундеслиги.

Игра прошла на стадионе «Баварии». В команде хозяев отличился нападающий Серж Гнабри, забивший три гола. Мяч в ворот гостей также отправили Леон Горецка, Роберт Левандовски, Томас Мюллер, Лерой Зане и Джамал Мусиала, пишет «Газета.ru».

На следующем этапе мюнхенцы выйдут на поле против «Хоффенхайма», а «Шальке» примет бременский «Вердер».

Ранее сообщалось, что в августе голкипер «Баварии» Мануэль Нойер стал игроком недели в Лиге чемпионов. Во время матча против «Пари Сен-Жермен» вратарь не пропустил ни одного мяча и помог свой команде победить с минимальным разрывом.

Мюнхенцы стали чемпионами Германии в прошлом сезоне, набрав 82 очка в 34 встречах. «Шальке» (39) занял 12-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Бавария» также выиграла Лигу чемпионов, со счетом 1:0 обыграв в финале французский «Пари Сен-Жермен».