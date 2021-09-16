«Бавария» продлила контракт с полузащитником Леоном Горецкой

Немецкий клуб «Бавария» продлил контракт с полузащитником сборной Германии Леоном Горецкой. В составе команды футболист выступает с 2018 года. Об этом сообщили IncNews.

Новый контракт будет действовать до 2026 года. По неофициальным данным, заработная плата спортсмена составит 12-15 миллионов евро в год.

В этом сезоне футболист принял участие в 32 матчах в составе клуба. Ему удалось забить восемь мячей.

Ранее сборная России по футболу улучшила свою позицию в рейтинге FIFА после первых трех матчей под руководством Валерия Карпина. Команда поднялась с 41-го на 37-е место.