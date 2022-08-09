«Бавария» перешла на режим экономии из-за снижения поставок газа в ФРГ

В связи с подорожанием электроэнергии и снижением поставок газа в Германию руководство мюнхенской «Баварии» приняло решение перевести свой домашний стадион «Альянц-Арена» на режим экономии. Об этом написала «Свободная пресса».

По данным издания, на объекте сократят время внешнего красного освещения арены, снизят мощность вентиляции, отключат в туалетах горячую воду, а также заменят газовый обогрев на воздушно-тепловые насосы. Уточняется, что первая домашняя игра «Баварии» состоится 14 августа.