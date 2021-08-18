«Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» и взяла Суперкубок Германии

Футболистам «Баварии» удалось обыграть соперников из дортмундской «Боруссии». Победа уже третий раз подряд принесла команде Суперкубок Германии.

Встреча игроков проходила 17 августа в Дортмунде. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу мюнхенцев. На 41-й и 74-й минуте Роберт Левандовский оформил дубль. Еще один гол команде принес Томас Мюллер. Он отправил мяч в ворота соперников на 50-й минуте. В «Боруссии» отличиться удалось на 64-й минуте Марко Ройсу.

Игра началась с минуты молчания в память о футболисте Герде Мюллере. Он был одним из лучших нападающих в истории. Спортсмен скончался 15 августа в возрасте 75 лет. В составе сборной ФРГ Мюллер выиграл чемпионат мира в 1974 году. Также он выигрывал чемпионат Европы в 1972-м. Играя за «Баварию», Мюллер трижды побеждал в чемпионате Германии и Кубке европейских чемпионов.

«Баварии» удалось стать обладателем Суперкубка Германии уже девятый раз. Команда завоевала награду третий раз подряд. Юлиан Нагельсман получил свой первый трофей в тренерской карьере.