«Бавария» не будет пытаться купить Месси

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге пояснил, что подписание аргентинца будет противоречить философии и ценностям клуба. Кроме того, «Баварии» попросту не хватит денег, чтобы купить Месси.

Функционер признался, что сообщение об уходе форварда из «Барсы» опечалило его, поскольку футболист написал историю «сине-грантовых» и заслуживает того, чтобы закончить свою карьеру именно в этой команде.