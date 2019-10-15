Баста стал владельцем ростовского футбольного клуба «СКА»

Футбольный клуб «СКА Ростов-на-Дону» официально обрел нового владельца. Им стал российский музыкант и продюсер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста. Об этом «360» сообщила пресс-служба ФК.

Прежние партнеры, которые оказывали клубу поддержку, остались с командой. Обрела она и новых единомышленников.

«Василий Вакуленко закрыл долговые обязательства и вложил около 10 миллионов личных средств на развитие клуба», — подчеркнули в пресс-службе ростовского «СКА».

Непосредственно управлением ФК займутся «профессионалы футбольной индустрии», приглашенные Бастой. За собой музыкант оставил работу со спонсорами и развитие коммуникационных направлений.

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«Наша цель — перезагрузка, грамотная селекция и воспитание собственных игроков. И мне хотелось бы, чтобы у нас получилось. Это большой социальный проект», — заметил Вакуленко. По его словам, у клуба не было перспектив — только проблемы с выплатой зарплаты игрокам и сотрудникам.

В сезоне 2019/2020 «СКА Ростов-на-Дону» поддержат «дочка» Ростеха «РТ-Капитал» и правительство Ростовской области. Первый замгубернатора региона Игорь Гуськов отметил, что для многих жителей города СКА не просто команда.

«Я уверен, что нынешние изменения в клубе дадут новый импульс его развитию», — сказал он.

В структуру клуба вошел Сергей Городничук, возглавлявший ФК «Химки». Его спортивным директором назначен Виктор Панченко, а руководителем новых медиа — Станислав Меркис, который пришел из красноярского «Енисея».

В 2020 году клуб намерен перезапустить собственную футбольную школу.