По данным информагентства, Евролига отменила не только встречу ЦСКА — «Альба», но и другие матчи 29-го тура регулярного чемпионата. В ближайшее время появится информации о том, как пройдут дальнейшие игры сезона. Отмечается, что ранее в связи с распространением коронавируса Евролига уже предупреждала о возможной отмене матчей.