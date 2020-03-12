Баскетбольный матч «Альба» — ЦСКА отменили в Москве
Евролига решила отменить матч между ЦСКА и немецкой «Альбой», который должен был состояться сегодня в Москве. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на сайт столичных армейцев.
По данным информагентства, Евролига отменила не только встречу ЦСКА — «Альба», но и другие матчи 29-го тура регулярного чемпионата. В ближайшее время появится информации о том, как пройдут дальнейшие игры сезона. Отмечается, что ранее в связи с распространением коронавируса Евролига уже предупреждала о возможной отмене матчей.