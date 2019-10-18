Баскетбольный клуб ЦСКА обыграл «Химки» в матче Евролиги

Баскетбольный клуб Химки встретился на поле с ЦСКА. Вечные соперники вели очень напряженную игру.

В один голос фанаты химкинского баскетбольного клуба болеют за родную команду. В предвкушении матча делают ставки, и верят в победу своего фаворита. С первых минут химчане бросили все силы в атаку. Победить — дело чести, ведь за плечами у них ни одного поражения в сезоне.

Но армейцы буквально зубами вырывали победу. Счет, то и дело, переваливал в их пользу. В итоге ЦСКА вышли вперед — 99:86 в пользу москвичей.

«Если вы обратили внимание, мы сегодня проиграли чемпиону Евролиги, действующему, поэтому здесь не нужно голову пеплом посыпать, а нужно просто дальше работать, потому что ЦСКА — это суперклуб, чемпион. Конечно, мы хотели лучше с ними сыграть. Но получилось так, как получилось, ничего страшного этого нет, мы дальше должны отлично идти по сезону», — сказал Павел Астахов, генеральный директор баскетбольного клуба «Химки».

Игроки тоже не отчаиваются. Первое поражение пугает не сильно. Говорят, сейчас главное — проанализировать ошибки и в будущем их не повторять.

Следующая игра баскетбольного клуба «Химки» пройдет уже в это воскресенье на местном стадионе, а вот на следующей неделе подмосковные баскетболисты будут бороться за кубок Евролиги в Мюнхене.