Баскетбольный клуб «Химки» разгромил «Панатинаикос» в Евролиге

Законопослушные болельщики баскетбольного клуба «Химки» смогли воочию увидеть триумф команды в розыгрыше Евролиги. Россияне дома обыграли «Панатинаикос» из Афин. Игра завершился счетом 103:86. Приличная разница в очках не должна вводить в заблуждение. Встреча получилась напряженной.

Еще до начала матча было понятно — исход этой схватки едва ли сможет угадать даже спортивный аналитик со стажем. «Химки» приехали на встречу уверенные в себе — всего одно поражение в сезоне, на встрече с ЦСКА. Но и «Панатинаикос» не лыком шит — сильнейшая команда в Греции, в сезоне проиграли дважды, и ни одного травмированного игрока, в отличие от подмосковной команды.

Напряжение было ощутимо и в начале игры — в первой и второй четверти «Химки» и греческие баскетболисты шли ноздря в ноздрю. А трибуны то настороженно затихали, то просто взрывались от каждого броска своих фаворитов. И так ровно до перерыва. В третьей четверти баскетболисты «Химок» начали агрессивно обыгрывать своих соперников. В корзину греков мячи залетали буквально один за одним.

Завершили встречу с греками счетом 103:86. Таким образом, «Химки» продолжили серию домашних побед над командой из Афин. Подмосковная команда блестяще справляется с греками на своей арене вот уже 5-й раз подряд.