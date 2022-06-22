Баскетболисты Курбанов и Хоменко продолжат карьеру в ЦСКА

Баскетболисты Никита Курбанов и Александр Хоменко продолжат свою карьеру в ЦСКА в глядущем сезоне. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Telegram-канал «Свободный агент».

Возможность клуба продлить контракт была предусмотрена в договорах форварда и разыгрывающего защитника. За прошлый сезон в среднем Курбанов приносил команде 4,5 очка, 3,4 передачи и 1,5 подбора за игру. Хоменко же отличился показатели в 3,0 очка, 1,0 передачи и 0,9 подбора.

Клуб смог попасть в финал Единой лиги ВТБ, где в результате занял второе место. Он уступил первенство «Зениту» со счетом 3:4.