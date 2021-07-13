Баскетболисту Уиллу Томасу из «Зенита» не продлили контракт

Форвард Уилл Томас из баскетбольного клуба «Зенит» покинет команду в ближайшее время. Генеральный директор Александр Церковный решил не продлевать контракт с игроком. Об этом написало РИА ФАН.

Такое решение связывают с недавним подписанием контракта с Джорданом Микки, которого взяли на ту же позицию, на которой играет Томас.

Американский баскетболист пришел в «Зенит» в 2019 году. В прошлом сезоне Томас показал себя достаточно хорошо. В среднем он набирал 9,3 очка за матч, при этом совершая 4,9 подбора за игру.