Спорт 09 февраля 2024, 17:13 Баскетболистки сборной Ирландии отказались от рукопожатия с израильскими спортсменками Женская сборная Ирландии по баскетболу не стала жать руки израильтянкам Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Женская сборная Ирландии по баскетболу отказалась от рукопожатия с представительницами национальной команды Израиля. Об это сообщило издание ВВC Sport.

Встреча в Риге проходила перед отборочным матчем чемпионата Европы 2025 года. Игра завершилась со счетом 87:57 в пользу израильтянок. Они должны были стать хозяйками встречи, но состязание перенесли на нейтральную площадку.

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В Федерации баскетбола Ирландии заблаговременно сообщили, что их команда отказывается участвовать в традиционных предматчевых мероприятиях. Во время исполнения гимнов ирландские спортсменки выстроились у своей скамейки, а не в центре площадки.

В УЕФА ранее объявили, что Ирландия и Великобритания, Турция и Италия станут странами — хозяйками чемпионата Европы по футболу в 2028 и 2032 годах. Российский футбольный союз подавал заявку на проведение чемпионатов, но УЕФА ее не принял.