Баскетболистка Вадеева призналась, что в школе ее рост был причиной комплексов

«Когда мне было лет 13—14, я уже была выше всех, и я немного забилась и комплексовала, — написала спортсменка в своем Instagram. — Я была выше всех ровесников, даже пацанов. Но потом я поняла, что я принимаю себя такой, какая есть. А если я кому-то не нравлюсь — ничего, не у всех должен быть хороший вкус».

Сейчас рост баскетболистки — 194 сантиметра. В 2017 году она стала чемпионкой женской Евролиги и чемпионкой мира среди игроков не старше 19 лет.