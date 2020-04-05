Баскетболиста Коби Брайанта посмертно включили в Зал славы НБА

Бывший баскетболист Коби Брайант, погибший в результате крушения вертолета, был посмертно включен в Зал славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Он был одним из величайших спортсменов, выходивших на корт и повлиявших на игру», — указано на официальной странице организации в Тwittеr. Также НБА напомнила, что спортсмен показал четвертый результат в истории лиги, набрав 33 643 очка за свою карьеру.

Коби Брайант вместе с дочерью разбился на вертолете Sikorsky S-76. Он вместе с ней летел на ее тренировку по баскетболу. На борту находились еще семь человек, все они погибли. У спортсмена остались жена и три дочери.

Спортсмен считается легендой баскетбола. Он играл за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», получил пять чемпионских титулов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также две золотые Олимпийские медали.