Баскетболист Вячеслав Хрынин умер в возрасте 84 лет

Умер советский баскетболист, серебряный призер Олимпийских игр 1964 года Вячеслав Хрынин. Ему было 84 года, передает ИА Nation News со ссылкой на Федерацию баскетбола России.

На протяжении многих лет Хрынин работал в спортивной школе олимпийского резерва в Красногорске. Отмечается, что он внес вклад в развитие детско-юношеского спорта, делясь советами с будущими чемпионами и молодыми специалистами. По данным информагентства, кроме олимпийского серебра он дважды завоевывал золото чемпионата Европы.