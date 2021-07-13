Баскетболист Уильямс-Госс перейдет из краснодарского «Локомотива» в «Реал»

Мадридский «Реал» решил выкупить американского баскетболиста Найджела Уильямса-Госса у «Локомотива». Руководство клуба заключило с игроком контракт на два года, сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу «Реала».

Американский футболист попал в краснодарский клуб в позапрошлом году. До этого его отчислили из лагеря клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Юты Джазз». В «Локомотиве» Уильямс-Госс показал хорошие результаты и сразу же стал лидером.