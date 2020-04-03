Баскетболист Трей Томпкинс полностью вылечился от коронавируса

По словам спортсмена, Трей полностью здоров, у других игроков «Реала» тоже все хорошо.

«Все в команде в порядке», — добавил Руди Фернандес.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, зафиксировано свыше 900 тысяч случаев заражения. Умерло более 45 тысяч человек.