Баскетболист Трей Томпкинс полностью вылечился от коронавируса
Защитник баскетбольной команды «Реал» Руди Фернандес заверил, что его партнер по клубу Трей Томпкинс полностью вылечился от коронавируса. Об этом сообщил RT.
По словам спортсмена, Трей полностью здоров, у других игроков «Реала» тоже все хорошо.
«Все в команде в порядке», — добавил Руди Фернандес.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, зафиксировано свыше 900 тысяч случаев заражения. Умерло более 45 тысяч человек.