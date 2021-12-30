Баскетболист Тайсон Картер присоединился к «Зениту»

Баскетбольный клуб «Зенит» подписал контракт с американским защитником Тайсоном Картером. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на NVSPORT.

В пресс-службе клуба заявили, что контракт с новым спортсменом рассчитан на полтора года. Он пробудет в команде до конца сезона-2022/23. Возраст игрока — 23 года, рост составляет 193 сантиметра.

Ранее спортсмен играл в составе греческого клуба «Лаврио». Он зарекомендовал себя как один из лучших бомбардиров Лиги чемпионов ФИБА. В среднем спортсмен набирал 15,9 очка за игру, делал 2,8 передачи и 1,3 перехвата за игру.