Спорт 06 февраля 2023, 15:15 Баскетболист Стефен Карри порвал связки ноги в матче с «Далласом»

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Защитник баскетбольного клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри получил серьезные травмы во время последнего матча. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу команды.

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Спортсмен травмировался в ходе матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с командой «Даллас». Как показало обследование, Стефен Карри получил разрыв верхних большеберцово-малоберцовых связок и межкостной мембраны и ушиб голени. Травма серьезная, пока не известно, когда баскетболист вернется к тренировкам.