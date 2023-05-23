Спорт 23 мая 2023, 17:53 Баскетболист Кармело Энтони объявил о завершении карьеры

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Трехкратный олимпийский чемпион, американский баскетболист Кармело Энтони объявил о завершении профессиональной карьеры. О своем решении он рассказал в социальных сетях, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Баскетболист играл за клубы «Оклахома-Сити Тандер», «Денвер Наггетс», «Нью-Йорк Никс». За время карьеры в сборной США Энтони становился чемпионом в 2008, 2012 и 2016 годах.

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Отмечается, что также баскетболист является бронзовым призером Олимпиады 2004 года.