Баскетболист из Подмосковья стал лучшим игроком финала Лиги Наций в Будапеште
Россияне стали серебряными призерами соревнований. Дмитрий Чебуркин, признанный самым ценным игроком турнира, в пяти матчах финальной стадии набрал 54 очка.
В группе российская сборная обыграла соперников из Румынии (22:15), Украины (21:10) и Польши (22:13), в полуфинальной игре оказались сильнее белорусской команды (21:15). В финальной встрече наши баскетболисты сошлись с командой Франции, но уступили со счетом 13:21.
По словам министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова, в Будапеште наша сборная показала достойный результат.
«К сожалению, нашим баскетболистам не удалось сломить сопротивление французов в финале. Однако отдельно хочется отметить игру баскетболиста подмосковного „Гагарина“ Дмитрия Чебуркина, который продемонстрировал поистине впечатляющий уровень мастерства и по праву заслужил звание лучшего игрока турнира», — подчеркнул министр.