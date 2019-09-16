Баскетболист из Подмосковья стал лучшим игроком финала Лиги Наций в Будапеште

С 13 по 15 сентября 2019 года в столице Венгрии — Будапеште прошел финал этапа Лиги Наций по баскетболу 3×3 среди спортсменов до 23 лет. В составе сборной России выступал игрок подмосковного клуба «Гагарин» Дмитрий Чебуркин, который стал лучшим игроком турнира.

Россияне стали серебряными призерами соревнований. Дмитрий Чебуркин, признанный самым ценным игроком турнира, в пяти матчах финальной стадии набрал 54 очка.

В группе российская сборная обыграла соперников из Румынии (22:15), Украины (21:10) и Польши (22:13), в полуфинальной игре оказались сильнее белорусской команды (21:15). В финальной встрече наши баскетболисты сошлись с командой Франции, но уступили со счетом 13:21.

По словам министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова, в Будапеште наша сборная показала достойный результат.

«К сожалению, нашим баскетболистам не удалось сломить сопротивление французов в финале. Однако отдельно хочется отметить игру баскетболиста подмосковного „Гагарина“ Дмитрия Чебуркина, который продемонстрировал поистине впечатляющий уровень мастерства и по праву заслужил звание лучшего игрока турнира», — подчеркнул министр.