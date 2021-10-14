Баскетболист Ирвинг прокомментировал отстранение от тренировок

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг прокомментировал свое отстранение от тренировок и игр за отказ вакцинироваться от коронавируса. Он заявил, что не планирует завершать карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщило РИА ФАН.

Баскетболист не сможет принимать участие во всех матчах этого сезона, а также в домашних матчах «Бруклина».

«Речь идет о свободе того, что я хочу делать. Я не завершаю карьеру, нет, я не уйду из игры вот так. Еще так много предстоит сделать, еще так много других, которых можно вдохновить, потому что я знаю, что они хотят быть лучше меня», — заявил спортсмен.