Баскетболист Еремин заявил, что строительство новой арены ЦСКА необходимо для Москвы

Строительство баскетбольной арены ЦСКА в равной степени важно как для клуба, так и для Москвы. Таким мнением поделился советский баскетболист, заслуженный тренер России, полковник Российской армии в отставке Станислав Еремин. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

«Баскетбольный ЦСКА не может остаться без своего дома. И если этот вопрос будет решен и у баскетбольного клуба будет свой дом, я считаю, что это очень здорово. А для Москвы это просто необходимо», — заявил спортсмен.

Еремин подчеркнул, что клубу постоянно приходится проводить игры на чужих площадках. При этом создание новой арены благоприятно скажется на результатах клуба.