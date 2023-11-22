Спорт 22 ноября 2023, 11:56 Баскетболист Джеймс первым из игроков НБА набрал 39 тысяч очков

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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал лидером в матче с «Ютой» и первым из игроков НБА достиг показателя в 39 тысяч очков. Об этом сообщил ТАСС.

Отмечается, что Джеймс обошел баскетболиста Карима Абдул-Джаббара, который ранее был лидером с 38 387 очками. На третьем месте расположился Карл Мэлоун с 36 928 очками.

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Как сообщил сайт aif.ru, «Лейкерс» занимает шестую строчку в Западной конференции НБА. В следующем матче 23 ноября команда встретится с «Далласом».