Баскетбол как поддержка. БК «Химки» провел мастер-класс для детей

Баскетбольный клуб «Химки» проводит мастер-классы для детей, которые нуждаются в социальной поддержке. Первое занятие провел баскетболист Тимофей Мозгов. В мастер-классе приняли участие ученики лицея № 7.

Тимофей Мозгов — один из ведущих игроков баскетбольного клуба «Химки». А его подопечному Константину 13, и со спортом он давно на ты. За спиной — годы занятий лыжным спортом и фехтованием. Баскетбольный мяч он сегодня забросил в корзину в первый раз, но на этом останавливаться не собирается.

«Я еще больше захотел заниматься спортом после этого мастер-класса», — отметил ученик лицея № 7 г. о. Химки Константин Черепухин.

Источник фото: телеканал «360»

Тимофей Мозгов начал мастер-класс с разминки. Спортсмен отметил, что перед основной тренировкой нужно разогреть мышцы во избежание травм.

Когда ребята разогрели мышцы, тренер начал их учить попадать мячом в корзину со стопроцентной точностью.

Мелкие неудачи и поражения ребят не расстроили, интерес к мастер-классу — спортивный. Участников разделили на две команды: выиграет та, которая быстрее забьет десять мячей в корзину. На баскетбольном поле разгорелись нешуточные страсти.

Источник фото: телеканал «360»

Ребята отметили, что во время мастер-класса под руководством ведущего баскетболиста, будто в спортивную сказку попали. А каждая сказка, как правило, заканчивается хорошо. Вот и в этой игре победила дружба, а главная цель оказалась достигнутой.

Команда школьников из Химок представит Россию на «Битве роботов» в ОАЭ Подробнее

«Самое главное, чтобы у детей появилось желание, пусть не у всех, пусть хотя бы у маленького количества. И они придут и скажут своим родителям, что хотят заниматься спортом», — подчеркнул центровой игрок БК «Химки» Тимофей Мозгов.

Хороший пример заразителен, и быть может, из этих школьников вырастут достойные баскетболисты. Ведь с первым спортивным заданием они справились прекрасно.