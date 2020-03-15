Башкирский чиновник через помощника извинился перед параолимпийской спортсменкой

Вице-премьер Башкирии Ирек Сагитов наговорил лишнего в адрес восьмикратной чемпионки Паралимпийских игр по плаванию Оксаны Савченко. Он извинился.

Чиновник пришел в бассейн с проверкой во время тренировки. Чтобы пообщаться со спортсменкой, он приказал девушке: «Задницу свою подними и подойди сюда!».

Савченко рассказала «360», что ей уже позвонил помощник Сагитова и принес извинения.

Теперь свои извинения ей принес и сам Сагитов. Об этом «360» рассказали его помощники. По словам пресс-службы чиновника, спортсменка на него больше не злится.