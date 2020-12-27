Месси получил травму и пропустит игру «Барселоны» с «Эйбаром»

У Месси травма правой лодыжки, уточняется в сообщении. Ожидается, что 33-летний аргентинец вернется к тренировкам после игры с «Эйбаром», которая должна пройти 29 декабря в Барселоне.

Лионель Месси после игры «Барселоны» с «Вальядолидом» вошел в историю мирового футбола, как лучший бомбардир, который забил самое большое число голов за один клуб. Он обошел легендарного бразильца Пеле, который до этого считался рекордсменом. Пеле поздравил его с этим.

Нападающий «Барсы» написал в Instagram о своих эмоциях после того, как побил рекорд Пеле. По словам аргентинца, он не ожидал этого и поблагодарил фанатов и близких за поддержку.