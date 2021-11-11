«Барселона» заинтересовалась футболистам ведущих европейских клубов

Футбольный клуб «Барселона» проявил интерес к спортсменам Даниэлю Алвесу, Тимо Вернеру и Рияду Марезу. Об этом сообщило издание INC-news.

Известно, что новый тренер команды Хави захотел видеть в команде этих футболистов.

Ранее сборная России по футболу обратилась к Oxxxymiron, попросив его не выпускать новый альбом в дни отборочных матчей ЧМ-2022. Комментарий появился под видео на песню «Цунами» на YоuТubе-канале артиста.