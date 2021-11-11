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    11 ноября 2021, 17:08

    «Барселона» заинтересовалась футболистам ведущих европейских клубов

    INC-news: тренер «Барселоны» Хави захотел взять в команду Алвеса, Вернера и Мареза

    Дарья Морозова

    Футбольный клуб «Барселона» проявил интерес к спортсменам Даниэлю Алвесу, Тимо Вернеру и Рияду Марезу. Об этом сообщило издание INC-news.

    Известно, что новый тренер команды Хави захотел видеть в команде этих футболистов.

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