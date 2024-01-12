Спорт 12 января 2024, 07:25 «Барселона» вышла в финал Суперкубка Испании по футболу Победа над «Осасуной» вывела «Барселону» в финал Суперкубка Испании с «Реалом» Joan Gosa/XinHua/globallookpress

Читать 360tv в

В финале Суперкубка Испании по футболу выступят «Барселона» и мадридский «Реал». Второго финалиста определил исход матча против «Осасуны» в Саудовской Аравии, сообщил «Чемпионат».

Игра состоялась 11 января на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. На арену вышли полуфиналисты чемпионата — «Барселона» и «Осасуна». Игра завершилась со счетом 2:0, голы в ворота клуба из Памплона забили Роберт Левандовски и Ламин Ямал.

Реклама

«Барселона» вышла в финал Суперкубка Испании и сразится в «Реалом». Последний обыграл «Атлетико» со счетом 5:3. В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» заняла третье место. На первом — ее будущий соперник из Мадрида.

В этот же день футбольный клуб «Аталанта» прошел в полуфинал Кубка Италии. Команда дважды встретится с «Фиорентиной» и поборется за участие в решающем матче чемпионата.