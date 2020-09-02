«Барселона» возродит правило Гвардиолы

В «Барселоне» взялись за дисциплину. Теперь игрокам клуба нужно приезжать на базу за час до начала тренировок. Введенное испанцем Хосепом Гвардиолой правило снова стало действовать.

Возродил традицию новый тренер команды Рональд Куман, сообщил портал Sport.es. Ее перестали соблюдать в «Барселоне» после того, как Гвардиола покинул клуб. Куман намерен добиться улучшения организованности среди футболистов.

Рональд Куман ранее возглавлял сборную Нидерландов. В августе «Барселона» подписала с тренером контракт до 30 июня 2022 года. Его предшественника Кике Сетьена отправили в отставку после поражения, которое испанцы потерпели в четвертьфинале Лиги чемпионов от «Баварии». Матч тогда завершился разгромным счетом 2:8. Сам Куман назвал «Барселону» клубом своей мечты.

Раннее прибытие на тренировки действовало в каталонской команде, пока ее тренировал Хосеп Гвардиола. Свою карьеру наставника футболистов он начал в 2007 году. Основной состав каталонцев он тренировал с 2008 по 2012 год. С ним «Барса» трижды становилась чемпионом и обладателем Суперкубка Испании, дважды — Кубка Испании, выигрывала Лигу чемпионов, Суперкубок UEFA и Клубный чемпионат мира.