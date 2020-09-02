«Барселона» возродит правило Гвардиолы
Возродил традицию новый тренер команды Рональд Куман, сообщил портал Sport.es. Ее перестали соблюдать в «Барселоне» после того, как Гвардиола покинул клуб. Куман намерен добиться улучшения организованности среди футболистов.
Рональд Куман ранее возглавлял сборную Нидерландов. В августе «Барселона» подписала с тренером контракт до 30 июня 2022 года. Его предшественника Кике Сетьена отправили в отставку после поражения, которое испанцы потерпели в четвертьфинале Лиги чемпионов от «Баварии». Матч тогда завершился разгромным счетом 2:8. Сам Куман назвал «Барселону» клубом своей мечты.
Раннее прибытие на тренировки действовало в каталонской команде, пока ее тренировал Хосеп Гвардиола. Свою карьеру наставника футболистов он начал в 2007 году. Основной состав каталонцев он тренировал с 2008 по 2012 год. С ним «Барса» трижды становилась чемпионом и обладателем Суперкубка Испании, дважды — Кубка Испании, выигрывала Лигу чемпионов, Суперкубок UEFA и Клубный чемпионат мира.