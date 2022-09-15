«Барселона» в очередной раз проиграла «Баварии» в Лиге чемпионов | 360°

Спорт 15 сентября 2022, 22:45 Поделиться Telegram

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Viber «Барселона» в очередной раз проиграла «Баварии» в Лиге чемпионов

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Футбольный клуб «Бавария» в пятый раз обыграл «Барселону». Победу команда смогла одержать в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщил ТАСС.

Игра состоялась во вторник в Мюнхене. Немецкий клуб обошел соперников со счетом 2:0. Голы «Баварии» принесли Лукас Эрнандес и Лерой Сане. Спортсмены забили на 50-й и 54-й минутах соответственно.

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На данный момент клуб занял лидирующую позицию группы С, передали «Аргументы и факты».

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