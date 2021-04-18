«Барселона» в 31-й раз завоевала Кубок Испании по футболу

«Барселона» одержала победу над «Атлетиком» из Бильбао и взяла Кубок Испании по футболу. Лучшим игроком матча был признан Лионель Месси.

Субботняя встреча прошла в Севилье. Матч завершился со счетом 4:0. Месси оформил дубль на 68-й и 72-й минуте, еще по голу забили Антуан Гризманн и Френки де Йонг на 60-й и 63-й минуте соответственно.

В начале апреля «Атлетик» проиграл «Реал Сосьедад» в финале Кубка Испании сезона-2019/20, который из-за пандемии коронавируса был перенесен на 2021 год, уточнило РИА «Новости».

«Барселона» получила национальный кубок 31-й раз в своей истории.

На этой неделе «Барса» впервые возглавила рейтинг 20 самых дорогих футбольных клубов планеты по версии Forbes. Футбольный клуб был оценен в 4,76 миллиарда долларов. За последние 16 лет пальма первенства доставалась либо мадридскому «Реалу», либо «Манчестер Юнайтед». Коммерческая прибыль «Барселоны» оценивается в 377 миллионов долларов. При этом на трансляциях клуб заработал 275 миллионов долларов. Этот показатель — самый высокий среди всех футбольных команд.