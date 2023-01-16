16 января 2023, 01:09
«Барселона» в 14-й раз выиграла Суперкубок Испании
«Барселона» обыграла «Реал», взяв в 14-й раз Суперкубок Испании
Футбольный клуб «Барселона» со счетом 3:1 обыграл «Реал» в финальном матче Суперкубка Испании. Встреча прошла 15 января на стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде.
В составе победителей голы забили Гави, Роберт Левандовский и Педри. Автором единственного гола в ворота «Барселоны» стал Карим Бензема.
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«Реал» и «Барселона» в восьмой раз боролись за Суперкубок. До этого команда из Мадрида шесть раз одолела соперника. В 2022 году клубы встретились в полуфинале турнира, в данном матче «Реал» оказался сильнее.
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Суперкубок проводится с 1982 года. «Барселона» в 14-й раз стала обладателем главного приза соревнования, подтвердив право называться сильнейшей командой страны.
Ранее «Барселона» обыграла «Атлетико» со счетом 1:0. Мяч в ворота противника отправил Усман Дембеле.
Футбол
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