Спорт 16 января 2023, 01:09 «Барселона» в 14-й раз выиграла Суперкубок Испании «Барселона» обыграла «Реал», взяв в 14-й раз Суперкубок Испании Публичное достояние

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Футбольный клуб «Барселона» со счетом 3:1 обыграл «Реал» в финальном матче Суперкубка Испании. Встреча прошла 15 января на стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде.

В составе победителей голы забили Гави, Роберт Левандовский и Педри. Автором единственного гола в ворота «Барселоны» стал Карим Бензема.

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«Реал» и «Барселона» в восьмой раз боролись за Суперкубок. До этого команда из Мадрида шесть раз одолела соперника. В 2022 году клубы встретились в полуфинале турнира, в данном матче «Реал» оказался сильнее.

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Суперкубок проводится с 1982 года. «Барселона» в 14-й раз стала обладателем главного приза соревнования, подтвердив право называться сильнейшей командой страны.

Ранее «Барселона» обыграла «Атлетико» со счетом 1:0. Мяч в ворота противника отправил Усман Дембеле.