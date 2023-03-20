Спорт 20 марта 2023, 07:06 «Барселона» в 100-й раз обыграла «Реал» ФК «Барселона» в 100-й раз обыграл «Реал» благодаря голу Франка Кесси РИА «Новости»

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Центральный матч 26-го тура чемпионата Испании завершился со счетом 2:1 в пользу «Барселоны». Команда в 100-й раз обыграла «Реал», сообщил «Чемпионат».

Матч прошел 20 марта на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Гости открыли счет на девятой минуте встречи голом Рональда Араухо, но перед перерывом хозяева отыгрались благодаря успешному удару Серхи Роберто. В конце второго тайма Марко Асенсио забил гол, но его отменили из-за положения вне игры. На второй минуте добавленного времени Франк Кесси забил решающий мяч.

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Для «Барселоны» эта победа над «Реалом» стала 100-й по счету. Клуб остался лидером в турнирной таблице чемпионата и опередил главного соперника на 12 очков. Ближайшие матчи сильнейших испанских команд пройдут почти через две недели. «Барселона» 1 апреля встретится с «Эльче», а «Реал» — 2 апреля с «Вальядолидом».

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