«Барселона» понизила сумму отступных за Месси

По информации СМИ, клуб готов на серьезные уступки. Новая сумма отступных для 33-летнего форварда составляет 100 миллионов евро.

Напомним, Месси не собирается готовиться к сезону в составе сине-гранатовых и намерен покинуть «Барселону». Футболист уведомил клуб о своем желании его покинуть вскоре после вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов. Команда уступила в четвертьфинале еврокубка со счетом 2:8 мюнхенской «Баварии».

В ФК же в свою очередь надеются, что Лионель изменит решение. Однако в контракте, который футболист намерен разорвать досрочно, есть пункт об одностороннем расторжении соглашения.

В СМИ появилась информация, что главный претендент на игрока — английский «Манчестер Сити». Месси настроен сменить клубную прописку в текущее трансферное окно.