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    03 сентября 2020, 11:04

    «Барселона» понизила сумму отступных за Месси

    Анастасия Кременчугская

    Барселона» может отпустить аргентинского нападающего Лионеля Месси меньше, чем за 700 миллионов евро. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежное издание The Telegraph.
    «Барселона» понизила сумму отступных за Месси

    По информации СМИ, клуб готов на серьезные уступки. Новая сумма отступных для 33-летнего форварда составляет 100 миллионов евро.

    Напомним, Месси не собирается готовиться к сезону в составе сине-гранатовых и намерен покинуть «Барселону». Футболист уведомил клуб о своем желании его покинуть вскоре после вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов. Команда уступила в четвертьфинале еврокубка со счетом 2:8 мюнхенской «Баварии».

    В ФК же в свою очередь надеются, что Лионель изменит решение. Однако в контракте, который футболист намерен разорвать досрочно, есть пункт об одностороннем расторжении соглашения.

    В СМИ появилась информация, что главный претендент на игрока — английский «Манчестер Сити». Месси настроен сменить клубную прописку в текущее трансферное окно.

    Новости SMI.FM