«Барселона» получила кредит на полмиллиарда евро

«Барселона» добилась получения кредита и пересмотра части долговых обязательств. Клуб получил ссуду в размере почти полмиллиарда евро — 455 миллионов евро, — сообщило издание Mundo Deportivo.

Долговые обязательства в отношении еще 140 миллионов евро будут пересмотрены. Банк Goldman Sachs выступил финансовым консультантом в сделке. Заем обеспечен правами «Барселоны» на телевизионные трансляции.

Футбольный клуб столкнулся с финансовыми трудностями на фоне пандемии коронавируса. Снизить затраты на зарплаты игроков «Барселона» сумела благодаря тому, что некоторые футболисты добровольно пошли на понижение окладов. Но без потерь не обошлось.

«Барселона» объявила, что не смогла подписать новый контракт с Месси, который выступал в основном составе каталонского клуба с 2004 года. В составе этого клуба футболист десять раз выигрывал чемпионат Испании, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

Шестикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси подписал контракт с французским клубом «Пари Сен-Жермен».