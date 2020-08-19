«Барселона» обзавелась новым главным тренером

Договор с Куманом подписали до 30 июня 2022 года. На этой должности он сменил Кике Сетьена, которого отправили в отставку.

Голландец выступал за «Барселону» с 1989 по 1995 год и вместе с ней четырежды завоевал чемпионский титул Испании. В 1998–1999 годах спортсмен был в составе тренерского штаба команды под руководством Луи ван Гала, позже работал тренером португальской «Бенфики», тренировал «Аякс» и другие голландские клубы, ставил игру английским «Саутгемптону» и «Эвертону». С 2018 года стал во главе сборной Нидерландов.

О скором заключении контракта Кумана с «Барселоной» СМИ писали в начале недели. Предположительно, клуб решил сменить тренера из-за провала в четвертьфинале Лиги чемпионов. Испанцев с разгромным счетом — 2:8 — обыграли футболисты «Баварии».