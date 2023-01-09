Спорт 09 января 2023, 03:17 «Барселона» обыграла «Атлетико» и вышла на первое место в чемпионате Испании РИА «Новости»

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Игроки «Барселоны» обошли соперников из мадридского «Атлетико» в матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча команд завершилась со счетом 1:0.

Матч проходил в воскресенье, 8 января, в Мадриде. В составе «Барселоны» на 22-й минуте гол в ворота соперников забил Усман Дембеле. В конце игры между Стефаном Савичем и Ферраном Торресом произошла стычка. В итоге оба спортсмена получили красные карточки.

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Сейчас на счету «Барселоны» 41 балл. Команда вышла на единоличное первое место в турнирной таблице первенства. Футболисты «Атлетико» оказались на пятой строчке, заработав 27 очков.

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В следующем туре игрокам «Барселоны» предстоит встретиться на поле с соперниками из «Хетафе». «Атлетико» сыграет на выезде с «Альмерией».

Ранее «Манчестер Сити» победил на выезде лондонский «Челси» в рамках матча 19-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 1:0. Она проходила в четверг, 5 января, на «Стэмфорд Бридж». Единственным мячом на 63-й минуте игры смог отличиться футболист Рияд Марез.