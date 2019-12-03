Барселона обогнала по «Золотым мячам» мадридский «Реал»
Бомбардир «Барселоны» Лионель Мессии стал обладателем шестого «Золотого мяча». Таким образом, каталонский клуб обогнал по этому пункту мадридский «Реал», передает «Свободная пресса».
Месси в шестой раз стал обладателем Золотого Мяча-2019Подробнее
По данным издания, учитывая результат аргентинца, игроки «Барселоны» 12 раз признавали лучшими футболистами мира. Члены мадридского клуба становились таковыми 11 раз.
В составе «сине-гранатовых», кроме Месси, подобной чести удостаивались Рональдиньо, Ривалдо, Христо Стоичков, дважды Йохан Кройфф и Луис Суарес.
«Золотой мяч» в составе «Реала» забирали Лука Модрич, четырежды Криштиану Роналду, Фабио Каннаваро, Роналдо, Луиш Фигу, Раймон Копа и дважды Альфредо Ди Стефано.