  • Барселона обогнала по «Золотым мячам» мадридский «Реал»

    03 декабря 2019, 20:33

    Артур Блянихов

    Бомбардир «Барселоны» Лионель Мессии стал обладателем шестого «Золотого мяча». Таким образом, каталонский клуб обогнал по этому пункту мадридский «Реал», передает «Свободная пресса».
    Барселона обогнала по «Золотым мячам» мадридский «Реал»

    Месси в шестой раз стал обладателем Золотого Мяча-2019

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    По данным издания, учитывая результат аргентинца, игроки «Барселоны» 12 раз признавали лучшими футболистами мира. Члены мадридского клуба становились таковыми 11 раз.

    В составе «сине-гранатовых», кроме Месси, подобной чести удостаивались Рональдиньо, Ривалдо, Христо Стоичков, дважды Йохан Кройфф и Луис Суарес.

    «Золотой мяч» в составе «Реала» забирали Лука Модрич, четырежды Криштиану Роналду, Фабио Каннаваро, Роналдо, Луиш Фигу, Раймон Копа и дважды Альфредо Ди Стефано.