«Барселона» купила бомбардира «Леганеса»
Состав каталонской «Барселоны» усилил нападающий испанского «Леганеса» Мартин Брэйтуэйт. Об этом сообщила «Свободная пресса».
По данным издания, «Барса» заплатила за трансфер форварда 18 миллионов евро. Срок действия контракта 28-летнего датчанина с каталонским клубом рассчитан до лета 2024 года. Отмечается, что несколько игроков «сине-гранатовых» получили серьезные травмы и выбыли на долгий срок. Именно поэтому Ла Лига разрешила «Барселоне» заявить нападающего вне трансферного окна.