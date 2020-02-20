«Барселона» купила бомбардира «Леганеса»

По данным издания, «Барса» заплатила за трансфер форварда 18 миллионов евро. Срок действия контракта 28-летнего датчанина с каталонским клубом рассчитан до лета 2024 года. Отмечается, что несколько игроков «сине-гранатовых» получили серьезные травмы и выбыли на долгий срок. Именно поэтому Ла Лига разрешила «Барселоне» заявить нападающего вне трансферного окна.