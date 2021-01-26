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    26 января 2021, 16:07

    «Барса» задекларировала долг в размере одного миллиарда евро

    Артур Блянихов

    Из-за пандемии коронавируса долги футбольного клуба «Барселона» превысили один миллиард евро. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на профильные СМИ.

    По словам инсайдера, кроме задекларированного долга в миллиард евро каталонский клуб имеет краткосрочную задолженность в размере 730 миллионов евро. Также «Барса» задолжала другим командам около 126 миллионов евро.

    По данным издания, после 19 туров «сине-гранатовые» находятся на третьем месте в турнирной таблице национального чемпионата. В их активе 37 очков.